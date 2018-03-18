В Гейгеле стала известна причина смерти женщины, скончавшейся спустя 2-ое суток после родов

Гейгель. 18 марта. REPORT.AZ/ Стала известна причина смерти женщины, родившей в Гейгеле путем кесарева сечения.

Как передает Западное бюро Report, по предварительным данным причиной явилась тромбоэмболия легочной артерии.

Жительница села Шахрияр района, 42-х летняя Абдуллаева Офелия Джалал кызы, родила 3-го мальчика спустя 22 года с последних родов. Ребенок появился на свет 15-го марта путем кесарева сечения. 17-го марта состояние женщины ухудшилось, и в области 17:00 вечера она была размещена в отдел реанимации. Несмотря на оказание женщине медицинской помощи, спасти ее жизнь не удалось. Мать троих детей скончалась спустя 3 часа после размещения в реанимации. Сообщается, что новорожденный чувствует себя хорошо.

О. Абдуллаева имела двух сыновей в возрасте 24-х и 22-х лет. Это были ее первые роды путем кесарева сечения.

По факту ведется расследование.