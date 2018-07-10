В Гейгеле 7 членов одной семьи попали в ДТП, погибли 3, ранены 4 человека - ОБНОВЛЕНО-2 - СПИСОК

Гейгель. 10 июля. REPORT/ В Гейгельском районе 7 членов одной семьи попали в ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, направлявшиеся на свадьбу из Тертерского района в Шемкирский район 7 членов одной семьи попали в ДТП.

В результате погибли 3, ранены 4 человека.

Погибшие:

Фуад Айдынзаде (1988), Бановша Айдынзаде (1963), Нурай Айдынзаде (7-месячная).

Раненые:

Айдынзаде Нурана (1995), Айдынзаде Нигяр (1987), Айдынзаде Али (2008), Айдынзаде Захра (2011).

*** 15:09

Гейгель. 10 июля. REPORT/ Водитель, получивший травмы в тяжелом ДТП в Гейгельском районе, скончался в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, на территории села Балчылы житель Тертерского района Айдынзаде Фуад Забиль оглу 1988 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes", врезался в ограждение на обочине дороги. В результате аварии погибли мать водителя и его 7-месячный малыш.

Находившиеся в автомобиле водитель, его супруга и сестра были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель Ф.Айдынзаде скончался в медицинском учреждении.

По факту ведется расследование.

*** 12:46

Гейгель. 10 июля. REPORT.AZ/ На дороге Баку-Газах произошло тяжелое ДТП, есть погибшие.

Как сообщает западное бюро Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" на территории села Гушгара Гёйгёльского района, водитель врезался в железное ограждение на перекрестке.

В результате аварии погибли женщина и ребенок. Еще один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.