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    В Гейгеле 7 членов одной семьи попали в ДТП, погибли 3, ранены 4 человека - ОБНОВЛЕНО-2 - СПИСОК

    По факту ведется расследование

    Гейгель. 10 июля. REPORT/ В Гейгельском районе 7 членов одной семьи попали в ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, направлявшиеся на свадьбу из Тертерского района в Шемкирский район 7 членов одной семьи попали в ДТП.

    В результате погибли 3, ранены 4 человека.

    Погибшие:

    Фуад Айдынзаде (1988), Бановша Айдынзаде (1963), Нурай Айдынзаде (7-месячная).

    Раненые:

    Айдынзаде Нурана (1995), Айдынзаде Нигяр (1987), Айдынзаде Али (2008), Айдынзаде Захра (2011).

    *** 15:09

    Гейгель. 10 июля. REPORT/ Водитель, получивший травмы в тяжелом ДТП в Гейгельском районе, скончался в больнице.

    Как сообщает западное бюро Report, на территории села Балчылы житель Тертерского района Айдынзаде Фуад Забиль оглу 1988 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes", врезался в ограждение на обочине дороги. В результате аварии погибли мать водителя и его 7-месячный малыш.

    Находившиеся в автомобиле водитель, его супруга и сестра были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

    Водитель Ф.Айдынзаде скончался в медицинском учреждении.

    По факту ведется расследование.

    *** 12:46

    Гейгель. 10 июля. REPORT.AZ/ На дороге Баку-Газах произошло тяжелое ДТП, есть погибшие. 

    Как сообщает западное бюро Report, потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" на территории села Гушгара Гёйгёльского района, водитель врезался в железное ограждение на перекрестке. 

    В результате аварии погибли женщина и ребенок. Еще один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 

    По факту ведется расследование. 

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