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    В Гейчае произошло тяжелое ДТП, пострадали 5 человек - ФОТО

    Гейчай. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Гейчае произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Маллышихлы на 8 км дороги Гейчай-Уджар. 

    Столкнулись автомобили марок "Hyndai" и "Opel", за рулем которых находились жители Гейчайского района Магрур Пириев и Асиф Исмаилов

    От силы удара водители обоих автомобилей потеряли управление и машины съехали в водоканал. 

    В результате ДТП пострадали оба водителя и находившиеся в автомобилях трое пассажиров. 

    Раненые доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу. 

    По факту ведется расследование. 

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