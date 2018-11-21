В Гейчае произошло тяжелое ДТП, пострадали 5 человек - ФОТО

Гейчай. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Гейчае произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована в селе Маллышихлы на 8 км дороги Гейчай-Уджар.

Столкнулись автомобили марок "Hyndai" и "Opel", за рулем которых находились жители Гейчайского района Магрур Пириев и Асиф Исмаилов.

От силы удара водители обоих автомобилей потеряли управление и машины съехали в водоканал.

В результате ДТП пострадали оба водителя и находившиеся в автомобилях трое пассажиров.

Раненые доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.