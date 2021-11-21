В Гейчае полицейский на служебной машине насмерть сбил велосипедиста

В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Гейчайском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент был зафиксирован в одной из центральных частей района.

Сотрудник пост патрульной службы Гейчайского отделения полиции, житель села Поту Гусейн Джавид оглы Мамедов, 1992 года рождения, сбил на служебной машине велосипедиста Фарида Байрам оглы Гурбанова, 1992 года рождения.

Пострадавший скончался на месте от полученного ранения. По факту ведется расследование.