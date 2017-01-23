В Гейчае 11-летний мальчик случайно ранил ровесника из пневматического ружья

23 января, 2017 12:20

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Гейчае 11-летний мальчик случайно ранил ровесника из огнестрельного оружия. Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. Отмечается, что 21 января в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем житель Гейчая 11-летний А.Шарифалиев во дворе дома ранил соседнего мальчика Ф.Назарова. Ф.Назаров госпитализирован. Сотрудники Гейчайского районного отделения полиции обнаружили и изъяли на месте происшествия пневматическое ружье. По факту ведется расследование.