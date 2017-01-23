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    В Гейчае 11-летний мальчик случайно ранил ровесника из пневматического ружья

    По факту ведется расследование

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Гейчае 11-летний мальчик случайно ранил ровесника из огнестрельного оружия.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

    Отмечается, что 21 января в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем житель Гейчая 11-летний А.Шарифалиев во дворе дома ранил соседнего мальчика Ф.Назарова.

    Ф.Назаров госпитализирован.

    Сотрудники Гейчайского районного отделения полиции обнаружили и изъяли на месте происшествия пневматическое ружье.

    По факту ведется расследование. 

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