В Гедабеке при пожаре на границе с Арменией взорвалась мина

Во время пожара в районе села Новоивановка Гедабекского района вблизи армяно-азербайджанской границы взорвалась мина.

Во время пожара в районе села Новоивановка Гедабекского района вблизи армяно-азербайджанской границы взорвалась мина.

Как сообщает западное бюро Report, пожар все еще продолжается.

На место привлечены пожарные машины, живая сила подразделения противопожарной службы МЧС и сотрудники других структур района.

Поскольку пожар произошел на приграничной территории, а также с учетом минной опасности, пока задействовать все силы для его тушения не удалось. Силы МЧС предпринимают меры в целях предотвращения распространения огня на территорию села Новоивановка.