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В Гедабеке при пожаре на границе с Арменией взорвалась мина

В Гедабеке при пожаре на границе с Арменией взорвалась мина Во время пожара в районе села Новоивановка Гедабекского района вблизи армяно-азербайджанской границы взорвалась мина.
Происшествия
13 ноября 2023 г. 19:58
В Гедабеке при пожаре на границе с Арменией взорвалась мина

Во время пожара в районе села Новоивановка Гедабекского района вблизи армяно-азербайджанской границы взорвалась мина.

Как сообщает западное бюро Report, пожар все еще продолжается.

На место привлечены пожарные машины, живая сила подразделения противопожарной службы МЧС и сотрудники других структур района.

Поскольку пожар произошел на приграничной территории, а также с учетом минной опасности, пока задействовать все силы для его тушения не удалось. Силы МЧС предпринимают меры в целях предотвращения распространения огня на территорию села Новоивановка.

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Версия на азербайджанском языке Gədəbəydə Ermənistanla həmsərhəd ərazidə yanğın zamanı mina partlayıb

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