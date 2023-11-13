В Гедабеке при пожаре на границе с Арменией взорвалась мина

Во время пожара в районе села Новоивановка Гедабекского района вблизи армяно-азербайджанской границы взорвалась мина.
Как сообщает западное бюро Report, пожар все еще продолжается.
На место привлечены пожарные машины, живая сила подразделения противопожарной службы МЧС и сотрудники других структур района.
Поскольку пожар произошел на приграничной территории, а также с учетом минной опасности, пока задействовать все силы для его тушения не удалось. Силы МЧС предпринимают меры в целях предотвращения распространения огня на территорию села Новоивановка.