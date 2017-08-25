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    В Гарадагском районе автомобиль сбил парня

    Водитель задержан© Foto: Report.az

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

    Как сообщает Report, переходившего дорогу в поселке Гобустан Рафета Рафиг оглу Абдуллаева 1987 г.р сбил автомобиль марки Mercedes.

    Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу на карете скорой помощи.

    Водитель задержан сотрудниками Гарадагского районного управления полиции.

    По факту ведется расследование.

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