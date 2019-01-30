В Гахе произошло ДТП, есть пострадавший

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Гах. 30 января. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП.
Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, авария зарегистрирована в центре района.
Водитель легкового автомобиля движущийся по дороге потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Хазар Физули оглы Алиев (1999 г.р.).
Он был доставлен в Гахскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости