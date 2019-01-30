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    В Гахе произошло ДТП, есть пострадавший

    Гах. 30 января. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, авария зарегистрирована в центре района.

    Водитель легкового автомобиля движущийся по дороге потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Хазар Физули оглы Алиев (1999 г.р.).

    Он был доставлен в Гахскую центральную районную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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