В Гахе произошло ДТП, есть пострадавший

Гах. 30 января. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, авария зарегистрирована в центре района.

Водитель легкового автомобиля движущийся по дороге потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии пострадал водитель автомобиля Хазар Физули оглы Алиев (1999 г.р.).

Он был доставлен в Гахскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.