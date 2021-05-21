В Гахе неизвестные ранили полицейского из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО

В Гахском районе произошел вооруженный инцидент.

Стала известна личность сотрудника полиции, получившего ранение в руку во время вооруженного инцидента на территории Гахского района.

Как сообщает Report, это сотрудник Гахского районного отдела полиции Гаджимагомед Гатамов.

15:06

В Гахском районе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня утром на территории села Чудюллю.

Сотрудник полиции увидел в сельской местности двух вооруженных ружьями лиц. Между этими лицами и полицейским возник спор, в результате конфликта полицейский был ранен в руку. Стрелявшие в сотрудника правоохранительных органов лица скрылись с территории.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию лиц, открывших стрельбу по сотруднику полиции.