В Гаджигабуле в общежитии произошел пожар, погибли 5 человек

В результате сильного пожара, возникшего в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района, погибли 5 человек, еще один получил ранения.
03:55
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.
Об этом Report сообщили в МЧС.
Для тушения пожара задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства.
Будет предоставлена дополнительная информация.