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В Гаджигабуле в общежитии произошел пожар, погибли 5 человек

В Гаджигабуле в общежитии произошел пожар, погибли 5 человек На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.
Происшествия
12 октября 2023 г. 04:31
В Гаджигабуле в общежитии произошел пожар, погибли 5 человек

В результате сильного пожара, возникшего в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района, погибли 5 человек, еще один получил ранения.

03:55

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Для тушения пожара задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.

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