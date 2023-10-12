В Гаджигабуле в общежитии произошел пожар, погибли 5 человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.

В результате сильного пожара, возникшего в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района, погибли 5 человек, еще один получил ранения.

03:55

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в двухэтажном здании общежития в поселке Навахи Гаджигабульского района.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Для тушения пожара задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы ведомства.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.