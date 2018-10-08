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    В Гаджигабуле произошло ДТП, есть пострадавшие

    Гаджигабул. 8 октября. REPORT.AZ/ В Гаджигабуле произошло ДТП. 

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, житель города Гаджигабул Фарид Мехман оглу Гафаров 1998 г.р. потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ 21015", в результате чего передвигавшийся на высокой скорости автомобиль перевернулся. 

    Во время ДТП водитель и его пассажир Рахиль Гардашхан оглу Исмаилов получили травмы. 

    Пострадавших поместили в Ширванскую центральную городскую больницу. Учитывая тяжелое состояние Р.Исмаилова, его перевели в отделение реанимации. 

    По факту ведется расследование. 

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