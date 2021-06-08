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В Гаджигабуле грузовик сбил пешехода

В Гаджигабуле грузовик сбил пешехода В Гаджигабульском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
8 июня 2021 г. 08:50
В Гаджигабуле грузовик сбил пешехода

В Гаджигабульском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.

Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел утром на трассе Баку-Газах, проходящей через базу отдыха "Гадир Хум".

Так, грузовой автомобиль "QAZel" сбил переходившего дорогу Ровшана Балоглан оглы Шахмурадова, 1983 года рождения.

Пострадавший был доставлен в Ширванскую городскую центральную больницу.

Врачи диагностировали у Р.Шахмурадова телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabulda avtomobil 38 yaşlı kişini vurdu

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