В Гаджигабуле грузовик сбил пешехода

В Гаджигабульском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие.
Как передает аранское бюро Report, инцидент произошел утром на трассе Баку-Газах, проходящей через базу отдыха "Гадир Хум".
Так, грузовой автомобиль "QAZel" сбил переходившего дорогу Ровшана Балоглан оглы Шахмурадова, 1983 года рождения.
Пострадавший был доставлен в Ширванскую городскую центральную больницу.
Врачи диагностировали у Р.Шахмурадова телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.