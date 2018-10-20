В Физулинском районе обнаружен минометный снаряд

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На территории поселка Гайыдыш №2 Физулинского района 19 октября были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщили Report в ANAMA, информация об этом поступила из дежурного колл-центра «102» Министерства внутренних дел (МВД).

Согласно информации, на основании полученной оперативной информации специалисты Национального агентства по борьбе с минной опасностью (АNАМА) совместно с сотрудниками полиции Физулинского района были незамедлительно направленны на место происшествия.

Специалисты Агентства совместно с сотрудниками полиции Агстафинского района и обследовали место происшествия. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и уничтожен на месте один 81-мм минометный снаряд.

Напомним, что 18 октября в Cальяне на побережье были обнаружены две ракеты.