 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Cальяне на побережье обнаружены две ракеты

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 18 октября 2018 года в Агентство поступила информация от Береговой охраны Государственной пограничной службы о факте обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на территории поселка Бандован Сальянского района.

    Как сообщает Report, на основании полученной оперативной информации специалисты

    Национального Агентства по Борьбе с Минной Опасностью АNАМА совместно с сотрудниками Береговой охраны были незамедлительно направленны на место происшествия.

    Специалисты Агентства совместно с сотрудниками Береговой охраны Государственной пограничной службы обследовали место происшествия на морском побережье. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и транспортированны на центральный полигон Агентства по уничтожению снарядов две 140-мм ракеты типа М-14.

    На территории в 3 000 кв.м. вокруг найденных ракет был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi