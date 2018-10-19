В Cальяне на побережье обнаружены две ракеты

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 18 октября 2018 года в Агентство поступила информация от Береговой охраны Государственной пограничной службы о факте обнаружения неразорвавшихся боеприпасов на территории поселка Бандован Сальянского района.

Как сообщает Report, на основании полученной оперативной информации специалисты

Национального Агентства по Борьбе с Минной Опасностью АNАМА совместно с сотрудниками Береговой охраны были незамедлительно направленны на место происшествия.

Специалисты Агентства совместно с сотрудниками Береговой охраны Государственной пограничной службы обследовали место происшествия на морском побережье. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и транспортированны на центральный полигон Агентства по уничтожению снарядов две 140-мм ракеты типа М-14.

На территории в 3 000 кв.м. вокруг найденных ракет был проведен визуальный осмотр, других опасных предметов не обнаружено.