В Физули на мине подорвался сотрудник полиции

26 июня около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил р

26 июня около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил ранения различной степени.

Как передает Report со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и МВД, пострадавший сержант полиции Ильхам Салманов был помещен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.

В прокуратуре Физулинского района ведется следствие.