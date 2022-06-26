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В Физули на мине подорвался сотрудник полиции

В Физули на мине подорвался сотрудник полиции 26 июня около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил р
Происшествия
26 июня 2022 г. 23:21
В Физули на мине подорвался сотрудник полиции

26 июня около 21:00 сотрудник Физулинского районного отдела полиции, сержант полиции Ильхам Салманов, 1989 года рождения, в результате подрыва на противопехотной мине в освобожденном селе Ашагы Сеидахмедли Физулинского района в неслужебное время получил ранения различной степени.

Как передает Report со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и МВД, пострадавший сержант полиции Ильхам Салманов был помещен в больницу, в настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура и сотрудники полиции осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.

В прокуратуре Физулинского района ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Füzulinin Polis Şöbəsinin əməkdaşı minaya düşüb

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