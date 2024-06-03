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На судоремонтно-строительном заводе "Зых" погибли пять человек, двое госпитализированы

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" погибли пять человек, двое госпитализированы Сегодня около 17:00 на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых“ ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) при проведении ремонтных работ пять сотрудников завода отравились газом.
Происшествия
3 июня 2024 г. 20:05
На судоремонтно-строительном заводе Зых погибли пять человек, двое госпитализированы

На заводе в Баку пять человек погибли от отравления газом, двое госпитализированы.

Об этом Report сообщили в TƏBIB.

В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи около 17:00 поступил звонок в связи с отравлением газом на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых".

На место незамедлительно были направлены 9 бригад скорой медицинской помощи.

Двое пострадавших были госпитализированы в токсикологическое отделение Центра клинической медицины с диагнозом отравление угарным газом.

Генпрокуратура Азербайджана проводит расследование по данному факту.

19:52

Сегодня около 17:00 на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых“ компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) при проведении ремонтных работ пять сотрудников завода отравились газом.

Как передает Report, информацию об этом распространило ASCO.

Было отмечено, что дежуривший на плавучей верфи Йолчуев Намиг Али оглу, заметив отсутствие четырех рабочих, отправился на их поиски и вошел в насосный отсек верфи, где также отравился газом.

На место происшествия была привлечена специальная бригада МЧС. Из насосного отделения верфи были извлечены тела пяти человек – Сафаралиева Турала Шабаддин оглу, Шахбазова Орхана Заур оглу, Йолчуева Намига Али оглу, Агаева Тейюба Эйюб оглу, Мамедова Самида Абдулвахаб оглу.

Более подробная информация будет предоставлена после расследования причин инцидента.

В ответ на запрос TƏBIB Report сообщили, что сегодня в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение из-за взрыва газового баллона на судоремонтно-строительном заводе “Зых" в Хатаинском районе: "По вызову на место происшествия были привлечены 7 бригад скорой помощи".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq zavodun 5 əməkdaşının ölməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparır - YENİLƏNİB-2

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