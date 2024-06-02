В Баку в квартире обнаружено тело

В Хатаинском районе Баку в квартире обнаружено тело.

В Хатаинском районе Баку в квартире обнаружено тело.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в Хатаинском районе Баку один человек оказался за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были задействованы спасатели Бакинского регионального центра.

Они с использованием специальных средств вскрыли входную дверь и передали по назначению обнаруженное в квартире тело одного человека.