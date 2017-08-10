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    В Евлахе ребенок получил тяжелую травму, упав со второго этажа

    По факту ведется расследование

    Евлах. 10 августа. REPORT.AZ/ В Евлахском районе ребенок получил тяжелую травму, упав со второго этажа.

    Как передает ширванское бюро Report, Айсу Кямиль гызы Аллахвердиева 2015 г.р. получила серьезную травму головы, упав со второго этажа частного дома в селе Хаварлы.

    Пострадавшая доставлена в Евлахскую центральную районную больницу. Ее лечение продолжается при участиии приехавших из Баку врачей.

    Через некоторое время девочку планируют направить в столицу для продолжения лечения.

    По факту ведется расследование. 

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