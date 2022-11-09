В Евлахе по подозрению в торговле наркотиками задержаны 8 человек

Сотрудники Евлахского районного отдела полиции задержали 8 человек по подозрению в торговле наркотиками.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции, задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. У задержанных изъято в общей сложности около 9 кг наркотических средств различного вида, два охотничьих ружья без документов.
По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.