В Евлахе по подозрению в торговле наркотиками задержаны 8 человек

В Евлахе по подозрению в торговле наркотиками задержаны 8 человек

Сотрудники Евлахского районного отдела полиции задержали 8 человек по подозрению в торговле наркотиками.

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Сотрудники Евлахского районного отдела полиции задержали 8 человек по подозрению в торговле наркотиками. Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции, задержаны 8 человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. У задержанных изъято в общей сложности около 9 кг наркотических средств различного вида, два охотничьих ружья без документов. По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Подпишитесь на наш Telegram канал