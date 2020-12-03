В Евлахе пациент с COVID-19 нарушил карантинный режим

Этот человек в сопровождении сотрудников полиции был доставлен по адресу, где проходил лечение

В Евлахе в отношении пациента с COVID-19 приняты меры в рамках закона.

Как сообщили Report из Бардинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Евлахского районного отдела полиции (РОП), житель района З.Бакиров, который был поставлен на учет как больной COVID-19, грубо нарушил правила карантина, покинув адрес проживания.

Этот человек в сопровождении сотрудников полиции был доставлен по адресу, где проходил лечение. С ним были проведены беседы, доведена до сведения необходимость оставаться дома для продолжения назначенного лечения.

Расследование проводится в следственном отделе Евлахского РОП.





