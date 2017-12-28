В Евлахе пьяный водитель врезался в барьер - ОБНОВЛЕНО

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Евлах. 28 декабря. REPORT.AZ/ Стала известна личность водителя и его пассажира, которые получили тяжелые травмы в результате аварии в Евлахском районе.

Как сообщает западное бюро Report, это - жители города Евлах, водитель Рашад Алибаба оглу Агаев 1989 г.р. и его пассажир Аскер Вугар оглу Багиров 1981 г.р. Во время обследования выяснилось, что оба были в нетрезвом состоянии. Отмечается, что в настоящее время их состояние тяжелое.

Автомобиль, врезавшийся в барьер на обочине дороги, полностью деформировался.

По факту ведется расследование.

***17:37

Евлах. 28 декабря. REPORT.AZ/ Во время ДТП в Евлахе тяжело ранены водитель и его пассажир.

Как сообщает западное бюро Report, авария произошла на пролегающем через Евлахский район отрезке дороги Баку-Газах.

Передвигавшийся на высокой скорости автомобиль марки Daewoo-centra попал в ДТП, в результате чего сильно пострадали водитель и его пассажир. Оба госпитализированы. Личность тяжело раненых потерпевших уточняется.

По факту ведется расследование.