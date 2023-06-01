В Евлахе обнаружено тело парня, утонувшего в канале после ДТП

В селе Коланы Евлахского района обнаружено тело молодого человека, утонувшего в канале после дорожно-транспортного происшествия.

В селе Коланы Евлахского района обнаружено тело молодого человека, утонувшего в канале после дорожно-транспортного происшествия.

Как передает западное бюро Report , тело жителя Бардинского района Вафадара Исмаилзаде, 2003 года рождения, было передано его семье.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая. Водитель автомобиля марки "Мерседес" В.Исмаилзаде потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. На месте ДТП погиб Шахлар Фарзалиев, 2007 года рождения, несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Находившийся за рулем автомобиля В.Исмаилзаде упал в Верхне-Карабахский канал.

К его поискам были привлечены водолазно-спасательная группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.