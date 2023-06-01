О нас

В Евлахе обнаружено тело парня, утонувшего в канале после ДТП

В Евлахе обнаружено тело парня, утонувшего в канале после ДТП В селе Коланы Евлахского района обнаружено тело молодого человека, утонувшего в канале после дорожно-транспортного происшествия.
Происшествия
1 июня 2023 г. 22:18
В Евлахе обнаружено тело парня, утонувшего в канале после ДТП

В селе Коланы Евлахского района обнаружено тело молодого человека, утонувшего в канале после дорожно-транспортного происшествия.

Как передает западное бюро Report, тело жителя Бардинского района Вафадара Исмаилзаде, 2003 года рождения, было передано его семье.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая. Водитель автомобиля марки "Мерседес" В.Исмаилзаде потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. На месте ДТП погиб Шахлар Фарзалиев, 2007 года рождения, несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Находившийся за рулем автомобиля В.Исмаилзаде упал в Верхне-Карабахский канал.

К его поискам были привлечены водолазно-спасательная группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yevlaxda su kanalına düşən gənc oğlanın meyiti tapılıb

Самое читаемое

Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
Сахиба Гафарова: Реджеп Тайип Эрдоган одержал уверенную победу
30 мая 2023 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi