В Евлахе обнаружено тело парня, утонувшего в канале после ДТП

В селе Коланы Евлахского района обнаружено тело молодого человека, утонувшего в канале после дорожно-транспортного происшествия.
Как передает западное бюро
Напомним, что инцидент произошел 28 мая. Водитель автомобиля марки "Мерседес" В.Исмаилзаде потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось. На месте ДТП погиб Шахлар Фарзалиев, 2007 года рождения, несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Находившийся за рулем автомобиля В.Исмаилзаде упал в Верхне-Карабахский канал.
К его поискам были привлечены водолазно-спасательная группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.