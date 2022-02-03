В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов

В Евлахе на месте взрыва кассетной бомбы, в результате которого погиб житель Дашкесанского района Исмаил Микаилов, было обнаружено 17 кассетных боеприпасов.

В Евлахе на месте взрыва кассетной бомбы, в результате которого погиб житель Дашкесанского района Исмаил Микаилов, было обнаружено 17 кассетных боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Приняты соответствующие меры в связи с взрывом 1 февраля на территории поселка Аран Евлахского района кассетной бомбы, сброшенной армянами в период Отечественной войны.

Во время осмотра места происшествия сотрудники отдела полиции Евлахского района и прокуратуры района обнаружили и обезвредили еще 17 неразорвавшихся кассетных бомб.