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В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов

В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов В Евлахе на месте взрыва кассетной бомбы, в результате которого погиб житель Дашкесанского района Исмаил Микаилов, было обнаружено 17 кассетных боеприпасов.
Происшествия
3 февраля 2022 г. 12:01
В Евлахе на месте взрыва обнаружили 17 кассетных боеприпасов

В Евлахе на месте взрыва кассетной бомбы, в результате которого погиб житель Дашкесанского района Исмаил Микаилов, было обнаружено 17 кассетных боеприпасов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Приняты соответствующие меры в связи с взрывом 1 февраля на территории поселка Аран Евлахского района кассетной бомбы, сброшенной армянами в период Отечественной войны.

Во время осмотра места происшествия сотрудники отдела полиции Евлахского района и прокуратуры района обнаружили и обезвредили еще 17 неразорвавшихся кассетных бомб.

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Версия на азербайджанском языке Yevlaxda partlayışın baş verdiyi ərazidə 17 ədəd kasetli bomba aşkarlanıb

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