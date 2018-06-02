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    В Джалилабаде столкнулись грузовик и микроавтобус, 1 человек погиб, 9 получили ранения - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

    Личности погибшего и раненых еще не установлены© Report

    Джалилабад. 2 июня. REPORT.AZ/ Вчера, в вечерние часы в городе Гейтепе Джалилабадского района произошло тяжелое ДТП, 6 человек пострадали.

    Как передает Аранское бюро Report, из них двоя были доставлены в Джалилабадскую центральную больницу, а четверо в Массалинскую.

    Предлагаем список пострадавших лиц:

    Самедова Гюляр Надир гызы – 1995-го года рождения, Массалы, село Беделан.

    Самедов Магамед Афиг оглы – 2017-го года рождения, Массалы, село Беделан..

    Гулиев Акшин Эхтирам оглы – 2003- го года рождения, Массалы, село Колатан. 

    Гулиев Фарид Эхтирам оглы - 2002- го года рождения, Массалы, село Колатан.

    Абульфаззаде Шафа Гасым гызы – 1998-го года рождения, Массалы, село Колатан.

    Садыгова Шабнем Шамшад гызы - 2009-го года рождения, Массалы, село Колатан.

    Садыгова Ислам Шамшад оглы - 2014-го года рождения, Массалы, село Колатан

    Джаббарова Гюняш – 1987-го года рождения.

    Садигова Саабия Шамшад гызы.

    Погибшим оказался житель района Массалы Дадашев Ибрагим Дадашбала гызы.

    По факту ведется расследование.

    ***23:40

    Джалилабад. 1 июня. REPORT.AZ/ В вечерние часы в городе Гейтепе Джалилабадского района произошло тяжелое ДТП.

    Как передает Аранское бюро Report, в результате столкновения грузовика "Shacman" и микроавтобуса есть погибший и раненые.

    Личности погибшего и раненых еще не установлены.

    По факту ведется расследование.

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