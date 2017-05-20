В Джалилабаде столкнулись две "семерки", двое раненых - ФОТО

© Report.az

Джалилабад. 20 мая. REPORT.AZ/ В Джалилабаде в автомобильной аварии пострадали 2 человека.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке магистральной дороги Алят-Астара, пролегающем по территории района, вблизи диагностического центра.

Так, в результате столкновения двух автомобилей марки "ВАЗ-2107" оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую районную центральную больницу. После оказания первой медицинской помощи один из пострадавших был помещен в реанимационное отделение, второй - направлен в Масаллы.

По факту ведется расследование.