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В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие В Джалилабаде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.
Происшествия
6 декабря 2023 г. 19:03
В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Джалилабаде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

По данным муганского бюро Report, инцидент произошел недалеко от села Абышабад. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 4 человека.

Раненые были доставлены в Центральную районную больницу Джалилабада.

Все они жители Джалилабадского района - Фахраддин Фараджев (1962 г.р.), Айгюль алиева (1990 г.р.), Сеймур Алиев (1982 г.р.) и Сеидага Алиев (2017 г.р.).

По данному факту проводится расследование.

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