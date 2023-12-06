В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Джалилабаде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

В Джалилабаде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие.

По данным муганского бюро Report, инцидент произошел недалеко от села Абышабад. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 4 человека.

Раненые были доставлены в Центральную районную больницу Джалилабада.

Все они жители Джалилабадского района - Фахраддин Фараджев (1962 г.р.), Айгюль алиева (1990 г.р.), Сеймур Алиев (1982 г.р.) и Сеидага Алиев (2017 г.р.).

По данному факту проводится расследование.