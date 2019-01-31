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Джалилабад. 31 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде на мебельной фабрике произошло массовое отравление.
Как сообщает муганское бюро Report, инцидент отмечен на мебельной фабрике "Woodpecker".
Согласно предварительной информации, причиной отравления стал клей, используемый при изготовлении мебели.
Пострадавшие в результате инцидента 5 человек доставлены в больницу.
Их личности уточняются.
По факту ведется расследование.
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