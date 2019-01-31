 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Джалилабаде на мебельной фабрике произошло массовое отравление

    Джалилабад. 31 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде на мебельной фабрике произошло массовое отравление. 

    Как сообщает муганское бюро Report, инцидент отмечен на мебельной фабрике "Woodpecker".

    Согласно предварительной информации, причиной отравления стал клей, используемый при изготовлении мебели. 

    Пострадавшие в результате инцидента 5 человек доставлены в больницу. 

    Их личности уточняются. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi