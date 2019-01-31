В Джалилабаде на мебельной фабрике произошло массовое отравление

31 января, 2019 15:06

https://report.az/storage/news/657a5d3e6a069badc43f0fa0ef2d692b/90427f3d-aa5a-43a5-ada9-ba6115df20d8_292.jpg Джалилабад. 31 января. REPORT.AZ/ В Джалилабаде на мебельной фабрике произошло массовое отравление. Как сообщает муганское бюро Report, инцидент отмечен на мебельной фабрике "Woodpecker". Согласно предварительной информации, причиной отравления стал клей, используемый при изготовлении мебели. Пострадавшие в результате инцидента 5 человек доставлены в больницу. Их личности уточняются. По факту ведется расследование.

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