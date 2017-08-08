В Джалилабаде автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

8 августа, 2017 16:41

© Report Джалилабад. 8 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП. Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Джалилабадский район отрезке магистрали Алят-Астара. Водитель направлявшегося в сторону Баку автомобиля марки Mercedes, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги. В результате ДТП житель Масаллинского района 39-летний Азер Тапдыг оглу Асадов и житель Саатлинского района 29-летний Марифет Матлаб оглу Сарватов получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу. По факту ведется расследование.

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