В Джалилабаде автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие

Джалилабад. 8 августа. REPORT.AZ/ В Джалилабадском районе произошло ДТП.
Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через Джалилабадский район отрезке магистрали Алят-Астара.
Водитель направлявшегося в сторону Баку автомобиля марки Mercedes, потеряв управление, врезался в дерево на обочине дороги.
В результате ДТП житель Масаллинского района 39-летний Азер Тапдыг оглу Асадов и житель Саатлинского района 29-летний Марифет Матлаб оглу Сарватов получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие доставлены в Джалилабадскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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