В ДТП в Шамкире скончался сын известного музыканта

Стали известны подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе.
Как удалось выяснить корреспонденту западного бюро
Отмечается, что юноша также был не менее известным исполнителем.
Напомним, что инцидент произошел 4 мая на Ясамальском перевале автодороги Шамкир-Гядабей на территории Шамкирского района. Водитель автомобиля "Ниссан" потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в ущелье. В аварии также пострадали Салахов Самир (1987 г.р.), Гасанов Мухаммед (1995 г.р.) и 3-летний ребенок.