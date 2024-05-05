В ДТП в Шамкире скончался сын известного музыканта

Стали известны подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе.

Стали известны подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе.

Как удалось выяснить корреспонденту западного бюро Report , в аварии скончался сын известного в регионе музыканта Хабиба Рзаева (1986 г.р.) 17-летний Илькин Рзаев.

Отмечается, что юноша также был не менее известным исполнителем.

Напомним, что инцидент произошел 4 мая на Ясамальском перевале автодороги Шамкир-Гядабей на территории Шамкирского района. Водитель автомобиля "Ниссан" потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в ущелье. В аварии также пострадали Салахов Самир (1987 г.р.), Гасанов Мухаммед (1995 г.р.) и 3-летний ребенок.