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В ДТП в Шамкире скончался сын известного музыканта

В ДТП в Шамкире скончался сын известного музыканта Стали известны подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе.
Происшествия
5 мая 2024 г. 13:10
В ДТП в Шамкире скончался сын известного музыканта

Стали известны подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Шамкирском районе.

Как удалось выяснить корреспонденту западного бюро Report, в аварии скончался сын известного в регионе музыканта Хабиба Рзаева (1986 г.р.) 17-летний Илькин Рзаев.

Отмечается, что юноша также был не менее известным исполнителем.

Напомним, что инцидент произошел 4 мая на Ясамальском перевале автодороги Шамкир-Гядабей на территории Шамкирского района. Водитель автомобиля "Ниссан" потерял управление, в результате чего транспортное средство упало в ущелье. В аварии также пострадали Салахов Самир (1987 г.р.), Гасанов Мухаммед (1995 г.р.) и 3-летний ребенок.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə oğlu ilə qəzaya düşən şəxs tanınmış müğənnidir – TƏFƏRRÜAT

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