В ДТП в Баку пострадали три члена одной семьи

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована на 16 км дороги Баку-Газах, в части, проходящей через поселок Алят Гарадагского района.

Так, потеряв управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ 2107", Сахиб Садыгов 1951 г.р. врезался в железное ограждение на обочине дороги.

Получившие в результате ДТП тяжелые травмы Сания Садыг гызы Садыгова 1990 г.р., 59-летняя Ниса Садыгова и водитель Сахиб Садыгов были доставлены в первую городскую клиническую больницу.

По факту ведется расследование.

Отметим, что все трое пострадавших являются членами одной семьи.