В дорожной аварии в Евлахе пострадали три члена одной семьи

Евлах. 17 февраля. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории поселка Аран.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, управляемый жителем Геранбойского района Валехом Гариб оглы Алиевым 1970 г.р., столкнулся с автомобилем марки "Мерседес".

В результате водитель ВАЗ-2106 и пассажиры – его супруга Хиджран Аваз гызы Алиева 1968 г.р., сестра Ханымзар Гариб гызы Алиева 1958 г.р. получили множественные телесные повреждения и были госпитализированы.

Сообщается, что их состояние среднетяжелое. В автомобиле марки "Мерседес" никто не пострадал.

Ведется расследование.