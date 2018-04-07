В Билясуварском районе столкнулись два автомобиля, есть раненый

Билясувар. 7 апреля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей один пассажир получил различные телесные повреждения. Им является житель села Гызылавар Масаллинского района Керимли Пейман Интигам оглы 1994 года рождения.

Раненый доставлен в Центральную больницу Джалилабадского района. Ему была оказана первая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.