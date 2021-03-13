В Билясуваре перевернулся микроавтобус, есть погибший

По факту ведется расследование

В Билясуварском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает муганское бюро Report, инцидент произошел утром на трассе Алят-Астара, микроавтобус перевернулся на обочине дороги.

В результате аварии один человек погиб, 6 пострадали.

Удалось установить личности четырёх пострадавших в аварии. Это - жители Астаринского района Сулейманов Натик Балоглан оглу 1981 г.р., Раксана Сулейманлы 2005 г.р., Гахраманова Асмар Акиф гызы 1982 г.р. и житель Масаллинского района Мамедов Руслан Махмуд оглу 1982 г.р.

Личности погибшего и других пострадавших выясняются.

Четверо пострадавших размещены в больнице Билясувара, остальные – Джалилабада.

По факту ведется расследование.