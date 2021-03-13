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В Билясуваре перевернулся микроавтобус, есть погибший

В Билясуваре перевернулся микроавтобус, есть погибший По факту ведется расследование
Происшествия
13 марта 2021 г. 09:54
В Билясуваре перевернулся микроавтобус, есть погибший

В Билясуварском районе произошло тяжелое ДТП.

Как передает муганское бюро Report, инцидент произошел утром на трассе Алят-Астара, микроавтобус перевернулся на обочине дороги.

В результате аварии один человек погиб, 6 пострадали.

Удалось установить личности четырёх пострадавших в аварии. Это - жители Астаринского района Сулейманов Натик Балоглан оглу 1981 г.р., Раксана Сулейманлы 2005 г.р., Гахраманова Асмар Акиф гызы 1982 г.р. и житель Масаллинского района Мамедов Руслан Махмуд оглу 1982 г.р.

Личности погибшего и других пострадавших выясняются.

Четверо пострадавших размещены в больнице Билясувара, остальные – Джалилабада.

По факту ведется расследование.

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