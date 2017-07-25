В Билясуваре сын избил 46-летнюю мать - ФОТО

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Билясувар. 25 июля. REPORT.AZ/ В Билясуварском районе 46-летняя женщина была избита сыном.

Как сообщает аранское бюро Report, случай произошел на почве семейного конфликта.

Так, проживающая на территории, известной как Аэродром, Ширин Аббас гызы Шахбазова 1971 г.р. с полученными повреждениями различных частей тела была доставлена в Билясуварскую центральную районную больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, у пострадавшей по всему телу есть следы от нанесенных травм: "Ширин Шахбазова была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. После оказания первой медицинской помощи врачами, она ввиду тяжелого состояния была помещена в реанимационное отделение. У нее имеются переломы в нескольких местах правой руки и ноги".

Выяснилось, что преступление совершил сын пострадавшей - 25-летний Махаббат Мехман оглу Шахбазов. По словам родственников, М. Шахбазов страдает неврологическим заболеванием. Он задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.