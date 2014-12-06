В Беларуси азербайджанцы избили водителя и пассажиров автобуса

Баку. 6 декабря.REPORT.AZ/ Первомайский (Минска) райотдел Следственного комитета расследует в отношении гражданина Азербайджана уголовное дело о злостном хулиганстве.

Как передает Report, по данным следствия, он и более десяти его соотечественников 26 ноября около 21:30 у дома 33а по улице Кедышко в Минске избили водителя автобуса маршрута № 95 и еще троих граждан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК. По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны также двое его соотечественников, сообщает БелаПАН.

Сотрудники следственной группы устанавливают обстоятельства произошедшего, личности, количество и роль участников инцидента. Для этого следствие просит граждан, располагающих записями с видеорегистратора или мобильного устройства указанных событий, или владеющих полезной информацией, сообщить об этом в Первомайский РОСК.