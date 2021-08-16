О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Бейлагане задержан торговец метамфетамином

В Бейлагане задержан торговец метамфетамином В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый житель района Джейхун Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Происшествия
16 августа 2021 г. 10:04
В Бейлагане задержан торговец метамфетамином

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый житель района Джейхун Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, при личном досмотре и обыске по адресу проживания задержанного были обнаружены и изъяты 7 свертков наркотического вещества метамфетамин и электронные весы.

По данному факту в следственном отделе Бейлаганского РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Metamfetamin satan daha bir nəfər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
Министр образования и науки Украины посетит Азербайджан
13 августа 2021 г. 15:34
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
ООН: Мы готовы оказать помощь Азербайджану в очистке Охчучая
13 августа 2021 г. 08:53
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi