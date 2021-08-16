В Бейлагане задержан торговец метамфетамином

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый житель района Джейхун Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый житель района Джейхун Гулиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, при личном досмотре и обыске по адресу проживания задержанного были обнаружены и изъяты 7 свертков наркотического вещества метамфетамин и электронные весы.

По данному факту в следственном отделе Бейлаганского РОП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.