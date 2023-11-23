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В Барде в результате обрушения пола один человек погиб, 23 получили ранения

В Барде в результате обрушения пола один человек погиб, 23 получили ранения В Бардинском районе во время траурной церемонии произошел несчастный случай.
Происшествия
23 ноября 2023 г. 14:30
В Барде в результате обрушения пола один человек погиб, 23 получили ранения

В связи с инцидентом в селе Йенидашкенд Бардинского района в центральную районную больницу госпитализированы 23 человека.

Как передает Report, об этом сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что Сарытель Мамедова скончалась до госпитализации. Продолжается медицинское обследование других пострадавших.

14:18

В Бардинском районе во время траурной церемонии произошел несчастный случай.

Как сообщает карабахское бюро Report, гости, пришедшие на траурную церемонию в село Йенидашкенд Бардинского района, собрались в одной из комнат на втором этаже дома.

Внезапно пол комнаты рухнул, не выдержав веса людей, в результате пострадали около 10 человек.

Прибывшие на место происшествия бригады скорой медицинской помощи доставили раненых в Бардинскую центральную районную больницу.

По информации, состояние двух человек расценивается как тяжелое.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə döşəmənin çökməsi nəticəsində 1 nəfər ölüb, 23-ü xəsarət alıb - YENİLƏNİB

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