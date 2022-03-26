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В Барде арестован наркоторговец

В Барде арестован наркоторговец В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, задержан ранее судимый житель района Вагиф Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.
Происшествия
26 марта 2022 г. 10:51
В Барде арестован наркоторговец

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, задержан ранее судимый житель района Вагиф Алиев, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время личного досмотра и по адресу его проживания было обнаружено и изъято более 4 килограммов марихуаны и 29 граммов героина.

По факту в Бардинском РОП возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении В.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə qanunsuz narkotik satışı ilə məşğul olan şəxs həbs olunub

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