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    В Балакене 26-летнего парня ударили ножом

    Балакен. 25 октября. REPORT.AZ/ В Балакене 26-летний парень получил ножевые ранения.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел ночью 25 октября на проспекте Гейдара Алиева, 37.

    Проживающий на указанной территории Ислам Аждар оглу Азизов 1992 г.р. был доставлен в Балакенскую центральную районную больницу с многочисленными колотыми ранами.

    Его прооперировали и для продолжения лечения поместили в отделение реанимации.

    Ножевые ранения были нанесены И.Азизову неизвестным (или неизвестными) недалеко от его дома. Причина инцидента неизвестна.

    По факту ведется расследование. 

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