В Балакене 26-летнего парня ударили ножом

Балакен. 25 октября. REPORT.AZ/ В Балакене 26-летний парень получил ножевые ранения.

Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел ночью 25 октября на проспекте Гейдара Алиева, 37.

Проживающий на указанной территории Ислам Аждар оглу Азизов 1992 г.р. был доставлен в Балакенскую центральную районную больницу с многочисленными колотыми ранами.

Его прооперировали и для продолжения лечения поместили в отделение реанимации.

Ножевые ранения были нанесены И.Азизову неизвестным (или неизвестными) недалеко от его дома. Причина инцидента неизвестна.

По факту ведется расследование.