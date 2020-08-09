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В Баку задержан братоубийца

В Баку задержан братоубийца 8 августа около 9 часов поступила информации об убийстве гражданина Сафы Эйнуллаева на территории Сураханского района столицы
Происшествия
9 августа 2020 г. 10:53
В Баку задержан братоубийца

8 августа около 9 часов поступила информации об убийстве гражданина Сафы Эйнуллаева на территории Сураханского района столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту прокуратурой Сураханского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

В ходе следствия появились основательные подозрения в том, что убийство совершил брат потерпевшего Эльвин Эйнуллаев на почве личного конфликта.

Эльвин Эйнуллаев был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

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Версия на азербайджанском языке Suraxanı rayon Prokurorluğu: Bakıda qardaşını qətlə yetirən şəxs tutulub

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