В Баку задержан братоубийца

8 августа около 9 часов поступила информации об убийстве гражданина Сафы Эйнуллаева на территории Сураханского района столицы

8 августа около 9 часов поступила информации об убийстве гражданина Сафы Эйнуллаева на территории Сураханского района столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, по факту прокуратурой Сураханского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

В ходе следствия появились основательные подозрения в том, что убийство совершил брат потерпевшего Эльвин Эйнуллаев на почве личного конфликта.

Эльвин Эйнуллаев был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.