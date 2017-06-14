В Баку зачитан приговор бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в торговле наркотиками

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу бывшего инспектора полиции Самира Фейзуллаева, а также Ализамина Байрамова, Самира Алиева, обвиняемых в обороте наркотических веществ.

Как сообщает Report, вердикт был зачитан на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой.

Решением суда каждый из обвиняемых был лишен свободы сроком на 10 лет.

Отметим, что в начале прошлого года оперативный инспектор Джалилабадского районного отделения полиции С.Фейзуллаев был задержан в Баку сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками. При нем был обнаружен и изъят 1 кг героина.

А.Байрамов и В.Алиев были задержаны за те же деяния.

Им инкриминирована статья 234.4.3 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления, в крупном размере).