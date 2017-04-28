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    В Баку юноше нанесли ножевое ранение из-за ругательства - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел в поселке Мушфигабад

    *** Первая новость опубликована в 9:21. Добавлено видео

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку во время рукопашной драки юноша получил ножевое ранение.

    Как сообщает Report, в поселке Мушфигабад Мехралиев Мохуб Маариф оглу 1993 г.р. подрался со своим знакомым из-за ругательства.

    Во время драки М. Мехралиев получил ножевое ранение. Он потерял много крови и был госпитализирован. Врачи сообщили Report, что его состояние тяжелое.

    По факту Гарадагским районным управлением полиции ведется расследование.

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