В Баку юноше нанесли ножевое ранение из-за ругательства - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку во время рукопашной драки юноша получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, в поселке Мушфигабад Мехралиев Мохуб Маариф оглу 1993 г.р. подрался со своим знакомым из-за ругательства.

Во время драки М. Мехралиев получил ножевое ранение. Он потерял много крови и был госпитализирован. Врачи сообщили Report, что его состояние тяжелое.

По факту Гарадагским районным управлением полиции ведется расследование.