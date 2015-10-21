В Баку вынесен приговор обвиняемому в разбое

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Джамала Эйнуллаева, обвиняемого в разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

По приговору суда Дж.Эйнуллаев лишен свободы сроком на 10 лет.

Отметим, что событие произошло в 2014 году. На территории национального парка четверо неизвестных, угрожая ножом жителю Баку Габилю Гулиеву, отняли у него 230 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 39-го отделения полиции Сабаильского РУП, были задержаны жители Баку Джамал Эйнуллаев и Афган Салманов, совершившие разбой.

Дж.Эйнуллаев обвиняется по ст.181.2.1 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору) УК.