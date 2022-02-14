В Баку вынесен приговор мужчине, ограбившему семь квартир на 236 тыс. манатов

В Баку вынесен приговор Садигу Гасанову, обвиняемому в совершении семи квартирных краж на общую сумму 236 тыс. манатов.

В Баку вынесен приговор Садигу Гасанову, обвиняемому в совершении семи квартирных краж на общую сумму 236 тыс. манатов.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабухи Гусейнова.

Потерпевшие в своих показаниях отметили, что С.Гасанов похитил из их квартир в общей сложности 38 800 манатов, 1 200 долларов и золотые украшения на общую сумму 177 000 манатов (всего 236 тыс. манатов). Часть похищенного золота и денег была обнаружена в квартире осужденного и изъята в качестве вещественных доказательств.

Садиг Гасанов был приговорен к пяти годам лишения свободы.