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В Баку вынесен приговор мужчине, ограбившему семь квартир на 236 тыс. манатов

В Баку вынесен приговор мужчине, ограбившему семь квартир на 236 тыс. манатов В Баку вынесен приговор Садигу Гасанову, обвиняемому в совершении семи квартирных краж на общую сумму 236 тыс. манатов.
Происшествия
14 февраля 2022 г. 12:31
В Баку вынесен приговор мужчине, ограбившему семь квартир на 236 тыс. манатов

В Баку вынесен приговор Садигу Гасанову, обвиняемому в совершении семи квартирных краж на общую сумму 236 тыс. манатов.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабухи Гусейнова.

Потерпевшие в своих показаниях отметили, что С.Гасанов похитил из их квартир в общей сложности 38 800 манатов, 1 200 долларов и золотые украшения на общую сумму 177 000 манатов (всего 236 тыс. манатов). Часть похищенного золота и денег была обнаружена в квартире осужденного и изъята в качестве вещественных доказательств.

Садиг Гасанов был приговорен к пяти годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 7 mənzildən 236 min manatlıq oğurluq edən şəxsə hökm oxunub

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