В Баку водитель оставил на дороге сбитого им парня

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, автомобиль неизвестной марки сбил 23-летнего Сафарова Шаина Афат оглы в поселке Амирджан, когда тот переходил дорогу.

Чтобы избежать ответственности, водитель оставил раненого и сбежал с места происшествия.

Пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в Клинический медицинский центр №3.

По факту сотрудники Сураханского РУП ведут расследование.