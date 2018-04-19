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    В Баку водитель оставил на дороге сбитого им парня

    Инцидент произошел в Сураханах© Report

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Сураханском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает Report, автомобиль неизвестной марки сбил 23-летнего Сафарова Шаина Афат оглы в поселке Амирджан, когда тот переходил дорогу.

    Чтобы избежать ответственности, водитель оставил раненого и сбежал с места происшествия.

    Пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в Клинический медицинский центр №3.

    По факту сотрудники Сураханского РУП ведут расследование.

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