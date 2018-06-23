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    В Баку велосипедист столкнулся с автомобилем

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку велосипедист столкнулся с автомобилем марки "Toyota Camry".

    Как сообщает Report, ДТП произошло неподалеку от Азербайджанского государственного академического драматического театра.

    В результате аварии, велосипедист, 1994-го года рождения Фарзалиев Эльвин Эльхан оглы получил ранение. Пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

    По словам Э.Фарзалиева, после ДТП принадлежащий ему велосипед был угнан.

    По предварительным данным, полиция уже нашла украденный велосипед.

    По факту ведется расследование.

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