Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Баку велосипедист столкнулся с автомобилем марки "Toyota Camry".

Как сообщает Report, ДТП произошло неподалеку от Азербайджанского государственного академического драматического театра.

В результате аварии, велосипедист, 1994-го года рождения Фарзалиев Эльвин Эльхан оглы получил ранение. Пострадавший на машине скорой помощи был доставлен в больницу.

По словам Э.Фарзалиева, после ДТП принадлежащий ему велосипед был угнан.

По предварительным данным, полиция уже нашла украденный велосипед.

По факту ведется расследование.