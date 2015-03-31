​В Баку в жилом здании произошел пожар, жильцы дома эвакуированы

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В шахте лифта 28-этажного здания в Ясамальском районе Баку сгорели электрические кабели, огонь перекинулся также на бытовой мусор на первом этаже на площади 6 кв. м. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям. Во время пожара сотрудниками спасательных служб МЧС 20 жильцов дома эвакуированы в безопасное место. Распространение огня на квартиры предотвращено. Пожар был полностью локализован в 06:00 прибывшими на место происшествия пожарниками.