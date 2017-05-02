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    В Баку в результате драки между студентками пострадал один человек

    19-летняя Сема Бабаева ранена в лицо

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Баку в высшем учебном заведении завязалась драка между студентками.

    Как сообщает Report, драка произошла во II учебном здании Азербайджанского государственного экономического университета в Наримановском районе.

    19-летняя Бабаева Сема Тахир гызы поспорила с подругой-сокурсницей. В результате между ними завязалась рукопашная драка. С. Бабаева была избита и получила ранение в лицо. Она была госпитализирована.

    По факту Наримановским районным управлением полиции ведется расследование.

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