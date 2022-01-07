О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы

В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 1 человек отравился дымом, 17 человек эвакуированы.
Происшествия
7 января 2022 г. 18:34
В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 1 человек отравился дымом, 17 человек эвакуированы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на первом этаже многоэтажного жилого дома в Сабунчинском районе Баку на площади 30 м² сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кухни офиса общей площадью 125 м².

Пожарные и спасатели эвакуировали 17 жильцов здания в безопасное место, отравившийся дымом гражданин был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Остальная часть офиса и квартиры защищены от огня.

Подразделениям пожарной охраны удалось локализовать огонь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda ofisdə yanğın olub, 1 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 17 nəfər təxliyə edilib

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
В Азербайджане запретили применение еще одного лекарства
5 января 2022 г. 09:47
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В ряде регионов Казахстана включили интернет
В ряде регионов Казахстана включили интернет
7 января 2022 г. 07:33
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
В Азербайджане установлены верхние пределы цен на муку и хлеб
6 января 2022 г. 12:35
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
Микаил Джаббаров обозначил планы по предотвращению роста цен
5 января 2022 г. 15:53
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi