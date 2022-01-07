В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы

В Баку в офисе произошел пожар, один человек отравился дымом, 17 эвакуированы

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 1 человек отравился дымом, 17 человек эвакуированы.

https://static.report.az/photo/7833ae5b-9b30-34fd-9be2-395165ee8c92.jpg https://static.report.az/photo/7833ae5b-9b30-34fd-9be2-395165ee8c92.jpg

В Баку в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 1 человек отравился дымом, 17 человек эвакуированы. Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что на первом этаже многоэтажного жилого дома в Сабунчинском районе Баку на площади 30 м² сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кухни офиса общей площадью 125 м². Пожарные и спасатели эвакуировали 17 жильцов здания в безопасное место, отравившийся дымом гражданин был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Остальная часть офиса и квартиры защищены от огня. Подразделениям пожарной охраны удалось локализовать огонь. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram