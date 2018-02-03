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    В Баку в ходе массовой драки мужчине средних лет порезали горло

    Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе драка между 3 мужчинами завершилась поножовщиной. Как сообщает Report, в ходе конфликта одному из мужчин порезали горло. 

    Так, Чингиз Юсиф оглу Курбанов 1971 г.р. поссорился со знакомыми. В результате Курбанову были нанесены ножевые ранения в область горла. 

    Пострадавший был доставлен больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. В связи с фактом сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского района проводят расследование.   

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