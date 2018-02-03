В Баку в ходе массовой драки мужчине средних лет порезали горло

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе драка между 3 мужчинами завершилась поножовщиной. Как сообщает Report, в ходе конфликта одному из мужчин порезали горло.

Так, Чингиз Юсиф оглу Курбанов 1971 г.р. поссорился со знакомыми. В результате Курбанову были нанесены ножевые ранения в область горла.

Пострадавший был доставлен больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. В связи с фактом сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского района проводят расследование.